Foggia, sposa accompagnata all'altare dal poliziotto che l'aiutò 23 anni fa

La storia di Regina - Regina vive in Italia da 23 anni e, come il suo neo-sposo, ha origini nigeriane. Arrivata in Italia a soli 13 anni, era sola: i genitori, infatti, erano rimasti in Nigeria. È stato in un centro di accoglienza che ha conosciuto Angelo, il poliziotto destinato a restarle vicino ancora per molto tempo. Così vicino che il giorno delle nozze è stato proprio Angelo ad accompagnarla all'altare, come un padre visibilmente emozionato. Oggi la Polizia di Stato ricorda con una foto su Instagram quel giorno così indimenticabile per entrambi.

Un legame padre-figlia - Quando Regina ha conosciuto Angelo stava attraversando un periodo difficile, sia per la sua giovane età sia per la sua condizione, estremamente vulnerabile. Durante una notte in cui era in servizio, Angelo incontra Regina e tra i due si instaura un legame ormai divenuto indissolubile. Lo stesso legame che lega un padre a una figlia.

Una storia a lieto fine - Regina, anche chiamata "Queen Elizabeth", è cresciuta sempre supportata da Angelo e dalla sua famiglia. Grazie agli studi intrapresi è poi diventata una mediatrice culturale per un'organizzazione umanitaria, lavoro grazie al quale ha conosciuto il suo attuale marito Daniel. "Regina l'ha voluto al suo fianco nel giorno più bello della sua vita" recita il post su Instagram della Polizia di Stato. "Complimenti al commissario e tanti auguri a questa ragazza". Una storia di amore incondizionato che ha commosso tutti i presenti il giorno del matrimonio.