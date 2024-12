San Severo (Foggia), scontro frontale tra auto: morte due donne

Una donna di 49 anni e un'altra di 75 sono morte in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 272 che collega San Marco in Lamis a San Severo, in provincia di Foggia. Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le vittime viaggiavano a bordo della stessa vettura, assieme a una 23enne. Alla guida dell'altra auto c'era un 36enne, rimasto ferito e trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo.