Fnomceo: ok vaccini in farmacie ma garantire sicurezza medici

Ansa

La "giusta esigenza di accelerare e ampliare la campagna di vaccinazione non può andare a discapito della sicurezza". E' la posizione della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. "Garantire sempre e comunque la sicurezza del cittadino: il medico sia presente in ogni sede vaccinale, comprese le farmacie e le parafarmacie" per raccogliere il consenso informato e garantire l'intervento in caso di necessità.