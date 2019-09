Fiumicino, arrestato il dottor Wagner: boss dei narcos e socio di El Chapo

Gli americani, riporta Il Messaggero, pretendono che venga spedito in California per essere processato davanti ai giudici dell'United States District Court for the Southern District of California. Per Santoyo pendono accuse di traffico e riciclaggio che potrebbero costargli l'ergastolo. In Italia adesso si valuterà la richiesta. L'autorizzazione definitiva spetterà al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.



Contro Santoyo era stato spiccato un mandato d'arresto internazionale nel 2016, ma di lui si era persa ogni traccia. Fino a quando è stato bloccato allo scalo romano, poco prima di imbarcarsi su un aereo, che doveva fare scalo a Parigi, diretto a Città del Messico.