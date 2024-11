Firenze, 26enne denuncia: "Violentata da un ragazzo che avevo appena conosciuto"

Una ragazza di 26 anni ha denunciato di essere stata violentata in una struttura ricettiva del centro della città di Firenze la notte di Halloween. La ragazza è ricoverata presso l'ospedale fiorentino di Careggi dove lei stessa si è recata alle prime ore di venerdì 1 novembre. La giovane avrebbe fornito una ricostruzione parziale perché sotto choc. Secondo quanto riporta la stampa locale la ragazza sarebbe uscita per passare la serata insieme ad alcune amiche, che poi, avrebbero deciso di rincasare. Successivamente, sarebbe stata avvicinata in un locale del centro storico da un suo coetaneo: i due si sarebbero messi a parlare. Il ragazzo l’avrebbe poi convinta a seguirlo nella struttura ricettiva dove dormiva e qui sarebbe avvenuta la violenza sessuale come la donna ha raccontato ai medici. Si attendono gli esami sul tasso alcolico.