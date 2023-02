Firenze, vandali assaltano condominio: tragedia evitata

I fatti

Nell'attacco incendiario avvenuto all'alba, i residenti di Via Maso Finiguerra hanno rischiato conseguenze ben più gravi della distruzione della loro porta d'ingresso: è stata messa in pericolo la loro incolumità e le auto in sosta sotto al palazzo avrebbero potuto prendere fuoco. Purtroppo le telecamere installate dal condominio e gestite dall'amministratore, non hanno funzionato. Ma i danni e la paura restano.