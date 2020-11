Firenze, un 17enne coltiva la marijuana in casa: la nonna lo denuncia

Nell'armadio della sua cameretta un ragazzo di 17 anni coltivava di nascosto una piantina di marijuana . Ma la nonna lo ha scoperto e denunciando, chiamando i carabinieri. E' successo a Firenze , nella zona di Peretola. La signora al 112 ha detto che suo nipote, ospite a casa sua per qualche tempo, coltivava in casa una pianta sospetta. Al loro arrivo, i militari hanno scoperto che si trattava di una pianta di cannabis.

Sequestrata la serra - Al loro arrivo nell'abitazione i carabinieri hanno trovato la nonna e il nipote che, su loro richiesta ha mostrato subito la piccola serra installata nell'armadio della sua camera per coltivare la piantina: un sistema ben congegnato, con tanto di irrigazione, riscaldamento e illuminazione per far crescere la cannabis nel modo migliore. L'intera "serra" è stata posta sotto sequestro e il giovane è stato denunciato alla procura dei minori per coltivazione di stupefacenti.