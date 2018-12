Firenze, treno urta una piattaforma su rotaia: tre operai in gravi condizioni

Firenze, treno investe piattaforma con tre operai Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un operaio operato alla schiena - L'incidente è avvenuto all'interno della galleria del "Pellegrino" e, in seguito all'urto della piattaforma da parte del treno merci, gli operai sono caduti sul massicciato. Tutti e tre ricoverati all'ospedale di Careggi, sono in prognosi riservata per politraumi. Due di loro, di 28 e 30 anni, sono particolarmente gravi: uno ha riportato danni alla mandibola, mentre destano preoccupazione le condizioni del terzo operaio ferito, per il quale si è reso necessario un intervento alla schiena. I tre lavoratori sono dipendenti di una ditta esterna a Fs.



Feriti anche due macchinisti - Anche due macchinisti, oltre ai tre operai che lavoravano sulla piattaforma su rotaia, sono rimasti feriti nell'incidente ferroviario. I due uomini, però, non sono gravi e sono stati dimessi

dall'ospedale in mattinata. Secondo quanto spiegato dalla Polfer, la piattaforma su rotaia e il treno merci che l'ha urtata si trovavano su binari diversi. Le cause dell'incidente, tuttavia, sono in corso di accertamento.



Riaperto il traffico - Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 6 del mattino, quando è stato poi riaperto uno dei due binari della galleria. Alcune corse a lunga percorrenza e regionali sono state deviate su Santa Maria Novella.