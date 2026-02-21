Firenze, vandali gettano nell'Arno la statua di Clet: recuperata decapitata | L'artista francese: "Una mia opera a chi ritrova la testa"

"Stanotte - scrive Clet - è stato compiuto un atto vandalico: l'Uomo Comune è stato buttato nell'Arno. Ma grazie ai canottieri la statua, purtroppo decapitata, è stata recuperata. Sarò grato e felice di offrire una mia opera a chi sarà così gentile di ritrovarla e riportarmela". Non è la prima volta che l'opera, installata per la prima volta nel 2014, viene danneggiata.