Roma, danneggiato l'elefantino del Bernini: indagini in corso

Staccata una zanna alla scultura di piazza Minerva. Tra le ipotesi l'azione di vandali
Spezzata una zanna dell'elefantino in marmo alla base dell'obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma. L'allarme è scattato nelle ultime ore con una segnalazione alla sovrintendenza comunale. Sul posto la polizia locale che ha recuperato la parte caduta a terra della scultura del Bernini e avviato indagini. Gli agenti del I Gruppo Trevi vaglieranno le registrazioni delle telecamere di zona per accertare quando è accaduto e stabilire se si sia trattato di un danneggiamento volontario o se la statua si sia danneggiata per l'usura peggiorata anche dal maltempo.
"È inammissibile che ancora una volta il patrimonio artistico e culturale della Nazione debba subire un danno così grave. A pochi giorni dalla inaugurazione della grande mostra su Gian Lorenzo Bernini alla Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini, a essere preso di mira è il suo Elefantino in Piazza della Minerva". Lo dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Il Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma deputata all'alta sorveglianza sui beni artistici", spiega, "darà il proprio contributo alla Sovrintendenza Capitolina, da cui dipende il monumento, per il ripristino della scultura: uno dei simboli più significativi della Capitale, colpito da un assurdo atto di barbarie".