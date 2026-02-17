Roma, danneggiato l'elefantino del Bernini: indagini in corso

Spezzata una zanna dell'elefantino in marmo alla base dell'obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma. L'allarme è scattato nelle ultime ore con una segnalazione alla sovrintendenza comunale. Sul posto la polizia locale che ha recuperato la parte caduta a terra della scultura del Bernini e avviato indagini. Gli agenti del I Gruppo Trevi vaglieranno le registrazioni delle telecamere di zona per accertare quando è accaduto e stabilire se si sia trattato di un danneggiamento volontario o se la statua si sia danneggiata per l'usura peggiorata anche dal maltempo.