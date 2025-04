Un uomo è rimasto ferito a seguito di una lite scoppiata al Parco delle Cascine, a Firenze, al termine della quale sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Il ferito sarebbe stato colpito a un piede e non sarebbe in pericolo di vita. Tutto sarebbe accaduto in strada, in una zona all'altezza dell'ippodromo del Visarno. Sul posto è intervenuta la polizia.