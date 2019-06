Firenze, si dà fuoco dopo una delusione d'amore: morta 39enne

Una donna di 39 anni si è cosparsa di benzina e poi si è data fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze). E' morta poco dopo il ricovero in ospedale: le sue condizioni, infatti, erano apparse subito critiche e sul corpo aveva ustioni per il 90%. Per i carabinieri il gesto sarebbe da attribuirsi probabilmente a questioni sentimentali.