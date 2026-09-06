Era tutto pronto per dare l'ultimo saluto a Leonardo, 87 anni. Parenti, amici e conoscenti erano già arrivati nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, a Firenze, dove sarebbe dovuta iniziare la cerimonia funebre, ma pochi minuti dall’inizio della messa, è arrivata una telefonata destinata a cambiare completamente quella giornata. Il figlio ha appreso a pochi minuti dall'inizio della funzione funebre che la salma del padre sarebbe stata confusa all'obitorio di Careggi con quella di un'altra persona, una donna, e avviata alla cremazione e l'errore è stato scoperto quando ormai il corpo dell'87enne era già stato cremato.