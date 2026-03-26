Firenze, riciclaggio ai danni di Ursula Andress: sequestro da 20 milioni

Sono stati sequestrati preventivamente 20 milioni di euro di patrimonio immobiliare, appartenenti all'attrice Ursula Andress. Secondo l'inchiesta, portata avanti dalla Dda di Firenze, la somma sarebbe il profitto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell'attrice, adesso 90enne, denunciati dalla stessa all'autorità giudiziaria del cantone di Vaud, in Svizzera. La donna aveva lamentato la progressiva depauperazione patrimoniale che - secondo l'accusa - era attuata da incaricati della gestione delle finanze dell'attrice. La GdF ha sequestrato 11 immobili di prestigio e 14 terreni a vigne e uliveto nella campagna di San Casciano Val di Pesa.