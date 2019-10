Firenze, Richard Gere premiato per il suo impegno per i diritti umani: "Onorato di essere qui"

Richard Gere torna a far parlare di sé e non per le sue doti d’attore. Dopo la polemica di quest’estate per via della sua visita alla nave Open Arms, l’attore americano è sbarcato a Palazzo Vecchio, a Firenze, dove ha ricevuto dal sindaco Dario Nardella le chiavi della città per il suo impegno nel campo dei diritti umani. A immortalare il momento le telecamere di "Stasera Italia".

"Mi interesso poco alla politica e moltissimo agli esseri umani", afferma l’attore che si è detto "onorato" per l’onorificenza ricevuta. In totale disaccordo Lega e Cinque Stelle che hanno disertato la cerimonia sfilando sotto Palazzo Vecchio e indossando magliette con su scritto 'Stop Ong'. "È assurdo che un sindaco consegni le chiavi della città a una persona che dal nostro punto di vista ha mancato di rispetto a tutta l’Italia", sostiene il capogruppo della Lega, Federico Bussolin.