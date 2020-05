Firenze, presto si potrà di nuovo salire sul campanile di Giotto

Fra poco tempo si potrà di nuovo salire sul campanile di Giotto e ammirare da vicino la cupola del Brunelleschi in tutta sicurezza. L'Opera di Santa Maria del Fiore, che gestisce il Duomo di Firenze con i suoi musei e monumenti, ha cominciato a provare un sistema per garantire il distanziamento sociale fra i turisti. Si tratta di uno speciale dispositivo per la prima volta in uso nei musei.