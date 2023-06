Firenze, operai ex Gkn in cima a una torre per protesta

A Campi Bisenzio (Firenze) una delegazione del Collettivo di fabbrica della ex Gkn è salita sulla Torre San Niccolò nel centro di Firenze, in segno di protesta, per chiedere l'immediato pagamento della cassa integrazione spettante.

Sotto al monumento altri operai e simpatizzanti hanno manifestato in segno di solidarietà. "Ciò che chiediamo è noto. Stipendi subito, bonifici subito. Le buste paga, il contratto nazionale, integrativo", hanno affermato i lavoratori.