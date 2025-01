Un bambino di cinque mesi è rimasto gravemente intossicato da monossido di carbonio nella notte di Capodanno a Firenze. Stessa sorte per i familiari, quattro persone, per fortuna con malesseri più lievi. Il bimbo è in camera iperbarica all'ospedale Meyer di Firenze. La madre è rimasta in ospedale accanto al figlio. Gli altri due sono stati dimessi dopo i controlli medici.