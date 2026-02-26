Morto l'economista Piero Barucci, fu professore e ministro

Il presidente dell'associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ha espresso "il più sincero e commosso cordoglio per la scomparsa di Piero Barucci, insigne studioso e docente universitario, illustre banchiere e statista". Il presidente ricorda che "l'amico Piero fino a poche settimane fa era molto impegnato in studi di storia economica e bancaria ed era molto partecipe anche alle riunioni di Abi come presidente emerito, dopo essere stato presidente di Mps, dell'Abi, ad del Credito italiano e di altri importanti organismi bancari anche internazionali, ministro del Tesoro nei governi della prima metà degli anni Novanta quando dette forte impulso alle privatizzazioni e al nuov Testo Unico Bancario. Piero Barucci ha svolto anche altri prestigiosi incarichi fra i quali ha fatto parte per sette anni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Piero è stato un autorevole esempio di rigore morale e di forza intellettuale: fino al suo ricovero ospedaliero. Ho sentito Piero nella sua casa di Firenze dove era sempre immerso in ricerche economiche e di storia economica che hanno rappresentato i suoi principali impegni negli ultimi anni. Ricorderemo sempre Piero Barucci, un esempio di vita". Ha concluso Patuelli.