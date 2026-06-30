Firenze, leccio di 600 anni bruciato: denunciati quattro minorenni | "Volevamo cuocere dei wurstel"

L'allarme era scattato nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorsi: alcuni testimoni, notando fumo e bagliori provenire dall'area boschiva, avevano lanciato l'allarme al 112. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, accertando che l'albero monumentale, di oltre 600 anni, presentava gravi danni da combustione, con un particolare e preoccupante interessamento della cavità interna del tronco. A seguito di un sopralluogo effettuato da consulenti agronomici, è emerso fortunatamente che il leccio ha conservato condizioni vegetative complessivamente buone. Gli esperti hanno evidenziato che, allo stato, non vi sono situazioni in grado di comprometterne la stabilità o la sopravvivenza, pur raccomandando un costante e attento monitoraggio.