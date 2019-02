Firenze, incendio in un cinema multisala: 1.200 evacuati

Le dodici sale del cinema multisala di Campi Bisenzio (Firenze), per un totale di 1200 persone, sono state evacuate in via precauzionale dai vigili del fuoco per un principio di incendio. L'intervento dei pompieri è iniziato intorno alle mezzanotte e si è concluso dopo due ore e mezzo. Le fiamme hanno interessato un locale tecnico adiacente al corridoio di ingresso. Sette dipendenti sono stati sottoposti a controlli a causa dell'inalazione di fumo.