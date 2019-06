Firenze, il marito è violento: non è punibile dalla legge perché "depresso"

I due sono separati, ma vivono sotto lo stesso tetto per "impossibilità di trovare altre sistemazioni". Hanno tre figli, di cui uno adolescente. Da tempo l'uomo, riconosciuto invalido per via della depressione, era diventato violento, per cui la moglie lo ha denunciato per maltrattamenti. Dopo un anno di indagini, il pm ha chiesto l'archiviazione del caso. Richiesta poi accolta dal gip.



"Ci siamo opposti a questo provvedimento chiedendo al tribunale di effettuare una perizia, perché se l’uomo è non punibile perché incapace di intendere e di volere allora sia valutata la sua pericolosità sociale e siano adottati provvedimenti conseguenti. Riteniamo che sia necessario intervenire perché la situazione è di oggettiva pericolosità - spiega a La Nazione l’avvocato della donna, Saverio Giangrandi - Si dice sempre di segnalare gli episodi di violenza in famiglia, per evitare il rischio di pericolose degenerazioni. Ma se quando accade si arriva ad archiviazioni con motivazioni non logiche, allora il problema rimane". Nel caso specifico, "gli accertamenti non sono stati fatti e il rischio sussiste. Il diritto penale prevede una pena in caso di responsabilità, ma di fronte all’incapacità si possono emettere misure di sicurezza per arginare la pericolosità sociale", conclude il legale.