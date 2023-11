Firenze, donna muore dopo aver contratto la febbre Dengue

A Firenze una donna di 50 anni è morta dopo aver contratto la febbre Dengue.

La 50enne era ritornata da un viaggio in Thailandia. Lo rende noto l'Asl Toscana centro spiegando che, dopo i primi sintomi, il quadro clinico era notevolmente peggiorato. La donna è stata poi ricoverata in terapia intensiva all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è deceduta. Prima del ricovero la vittima si era recata anche al lavoro, in una conceria di San Miniato, a Pisa.