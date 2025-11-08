Firenze, donna denuncia violenza in piazza: due identificati

Una donna di 35 anni, di origine panamese, sarebbe stata violentata nella notte tra venerdì e sabato a Firenze. L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in piazza San Pancrazio, in una zona defilata del centro cittadino. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Careggi. Intorno alle 4 del mattino un passante ha udito le richieste di aiuto della 35enne e ha contattato il 112. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno rintracciato due uomini, entrambi di nazionalità straniera, e li hanno accompagnati in questura per l'identificazione e gli accertamenti del caso.