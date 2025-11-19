Logo Tgcom24
Cronaca
L'inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori

Firenze, foto intime di ragazzini in cambio di scarpe da calcio: condannato finto manager

19 Nov 2025 - 23:36
© agenzia

Un uomo di 29 anni di Firenze è stato condannato in abbreviato a cinque anni di reclusione e a una sanzione da 30mila euro per pornografia minorile. Secondo gli accertamenti, avrebbe contattato giovanissimi calciatori promettendo scarpe sportive in omaggio e visibilità sui propri canali social, chiedendo in cambio immagini intime. Il giudice ha stabilito anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi ruolo all'interno di scuole e strutture destinate a minorenni. L'uomo aveva già risarcito le parti offese prima dell'avvio del processo. L'indagine è partita dopo la denuncia di alcuni genitori che avevano scoperto foto e video sui telefoni dei figli. 

