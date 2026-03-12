Firenze, "Un uomo mi infastidisce": 12enne si rifugia in un supermercato e viene aiutata dallo staff

A Casellina, frazione di Scandicci (Firenze), una 12enne si sarebbe rifugiata in un supermercato, avrebbe chiesto aiuto e raccontato in lacrime di essere stata infastidita da un uomo, un cinquantenne di origini marocchine che a sua volta sarebbe entrato nel negozio. Lo staff del supermercato si sarebbe preso cura della ragazza, l'avrebbe messa al sicuro nel magazzino e ha chiamato il 112. Lo riporta La Nazione, la quale aggiunge che sul caso stanno lavorando i carabinieri.