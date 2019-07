Finisce in mare con l'auto, annega 24enne nel Foggiano

Una 24enne di Vico del Gargano, nel Foggiano, è morta annegata dopo essere finita con la sua auto in mare. L'incidente è avvenuto presso il porticciolo di Foce Varano. In auto con la vittima anche il fidanzato che, però, è riuscito a mettersi in salvo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.