Fine vita, Coscioni: la parola al Tar per mancanza di una Banca dati

Sarà il 16 dicembre l'udienza del ricorso al Tar contro il ministero della Salute per la mancata istituzione della Banca dati nazionale relativa al fine vita, cioè quella delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Lo annuncia l'Associazione Luca Coscioni sottolineando che il decreto doveva essere emanato entro il 30 giugno 2018. La Banca dati, spiegano all'associazione, "è essenziale per chi non dispone di un fiduciario e non può firmare".