Alluvione E.R, Figliuolo: dare a chi realmente ha danni, non come l'Irpinia

Per Francesco Paolo Figliuolo "bisogna fare in maniera veloce, non affrettata, ma fare bene: essere sicuri di dare a chi effettivamente ha avuto il danno.

Io vengo dalla Basilicata e purtroppo nel terremoto che colpì negli anni '80 la Basilicata e l'Irpinia si assistette e fenomeni che qui sicuramente non capiteranno". Il commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna aggiunge: "Ritengo che a tutti i livelli un minimo di controlli veloci informatizzati vanno comunque fatti perché io, e voi parlamentari me lo insegnate, abbiamo il dovere morale e cogente di dare a chi ha patito i danni".