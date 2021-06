Figliuolo a Regioni: "Vaccino a chi in vacanza solo in casi eccezionali"

Ansa

Il generale Francesco Figliuolo invia una lettera alle Regioni per fare chiarizza sulle vaccinazioni a chi è in vacanza. "Laddove per eccezionali motivi - scrive Figliuolo - dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a chi soggiorna al di fuori della Regione di residenza, per un periodo di permanenza congruo, questa struttura, se informata con adeguato preavviso, è disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire".