Figliuolo a Regioni: "Dal 16/8 vaccini senza prenotazione per 12-18enni"

Ansa

Il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo ha inviato una lettera alle Regioni con la quale chiede di "predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini" nella fascia d'età tra 12 e 18 anni "anche senza preventiva prenotazione". Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.