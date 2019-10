Figlio di Salvini sulla moto d'acqua: chiesta l'archiviazione per gli agenti

La Procura di Ravenna ha chiesto di archiviare, "per tenuità del fatto", il fascicolo relativo ai tre agenti della scorta di Matteo Salvini che hanno cercato di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di riprendere il figlio di Matteo Salvini su una moto d'acqua della polizia a Milano Marittima, nel Ravennate. Il fatto risale al 30 luglio, quando l'ex ministro era in vacanza in riviera.