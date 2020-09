Fidanzati uccisi a Lecce, presunto omicida è un ex loro coinquilino

Ha 21 anni ed è uno studente di scienze infermeristiche il presunto omicida del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta fermato a Lecce. Il giovane è di Casarano, nel Leccese, ma viveva in una casa in affitto ed è stato per un periodo coinquilino delle vittime. Non si conosce ancora il movente.