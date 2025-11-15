Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso

Ferrara, in gita solo chi ha almeno la media del 7: è polemica

La dirigenza: "Abbiamo escluso tutti quelli che avevano provvedimenti disciplinari, poi tutti quelli con voti di comportamento inferiore a 8 nello scrutinio dello scorso anno. Solo tra quelli rimasti, non potendo superare una certa soglia finanziaria, abbiamo dovuto introdurre un altro criterio oggettivo"

15 Nov 2025 - 09:12
© Istockphoto

In un istituto superiore di Ferrara, l'Einaudi, sono stati fissati dei criteri per poter partecipare al viaggio d'istruzione rivolto alle dodici classi terze che si svolgerà a febbraio a Napoli. Tra i requisiti c'è quello di avere una media dei voti uguale o superiore al 7. La decisione ha scatenato le polemiche: alcuni genitori avrebbero già chiesto un incontro alla preside. Lo riporta il Resto del Carlino

La replica della dirigenza

 Contattata via telefono dal Carlino, la dirigenza ha spiegato che "in primis, dal viaggio d'istruzione abbiamo escluso tutti quelli che avevano provvedimenti disciplinari, ossia note disciplinari a registro, poi tutti quelli con voti di comportamento inferiore a 8 nello scrutinio dello scorso anno. Solo tra quelli rimasti, non potendo superare una certa soglia finanziaria, abbiamo dovuto introdurre un altro criterio oggettivo, se no l'unica possibilità sarebbe stata il sorteggio e non ci sembrava corretto. Quindi abbiamo introdotto la media finale scolastica dello scrutinio maggiore o uguale al 7". 

Tuttavia, continua la dirigenza, gli esclusi "avranno la precedenza nella partecipazione al viaggio di istruzione del prossimo anno scolastico. Parliamo, infatti, di classi terze che hanno altri due anni prima del diploma".

