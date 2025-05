Ferrara, famiglia con una bimba di due anni vive in macchina: i carabinieri la accolgono in caserma

A Cento, in provincia di Ferrara, una pattuglia di carabinieri si è imbattuta in una famiglia - composta da padre, madre incinta e la loro figlia di circa due anni - che viveva in auto. I due genitori hanno raccontato ai militari di non potersi permettere un alloggio per la mancanza di un lavoro stabile (situazione che li aveva anche portati a uno sfratto). Così, i carabinieri hanno accolto temporaneamente la famiglia in caserma, dove ha potuto rifocillarsi, per poi attivare i servizi sociali. Lo riporta il Resto del Carlino.