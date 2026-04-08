Varese, fermato Elia Del Grande: ferito un carabiniere

Dopo tre giorni di fuga, alle 13.30 di mercoledì 7 aprile, Elia Del Grande è stato fermato. L'uomo, condannato per aver sterminato la sua famiglia il 7 gennaio del 1998, è stato fermato dai carabinieri di Gallarate mentre era alla guida di una Fiat 500 risultata rubata. I militari dell'Arma hanno intercettato la vettura lungo la strada provinciale 18 dove Del Grande ha tentato di eludere i controlli fermandosi sulla strada di accesso a un'abitazione privata. Gli agenti, notata la manovra sospetta, hanno avvicinato l'auto e, uno di loro, si è avvicinato al lato guida intimando all'uomo di scendere e tentando di sottrargli le chiavi della macchina. Durante quest'ultima operazione, Del Grande ha tentato un'ultima disperata manovra, venendo però immediatamente bloccato e provocando lievi lesioni a uno dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e condotto in carcere a Varese.