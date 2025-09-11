Femminicidio Alina Cozac, convivente condannato a 18 anni

La Corte d'Assise di Chieti ha condannato a 18 anni di reclusione, riqualificando l'omicidio volontario aggravato in omicidio preterintenzionale aggravato, Mirko De Martinis, accusato aver ucciso la convivente Alina Cozac, strangolandola in casa a Spoltore (Pescara), nella notte del 22 gennaio 2023. La sentenza è stata pronunciata dopo oltre due ore e mezza di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di De Martinis, con l'avvocato Michele Vaira, ha confermato la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste. La morte della donna, in un primo momento, era sembrata per cause naturali.