Fedriga: "Le restrizioni in zona gialla non valgano per i vaccinati"

Ansa

"La mia idea è che le restrizioni della zona gialla non valgono per i vaccinati". Lo sostiene il presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Chi si è protetto, ha partecipato alla campagna vaccinale, limita le ospedalizzazioni e salvaguarda il sistema di sanità pubblica non può quindi pagare un prezzo di cui non ha nessuna colpa perché ha creduto nella scienza e nello Stato", aggiunge.