Federfarma: arrivate le mascherine da 0,50 euro ma subito a ruba

Le introvabili mascherine da 0,50 euro sono arrivate nelle farmacie. Lo dice il presidente di Federfarma, arco Cossolo: "E' cominciata la distribuzione di mascherine a prezzo calmierato in alcune grandi città come Roma e Milano". Ma Cossolo mette le mani avanti: "Ogni farmacia ne avrà circa 400. Purtroppo i dispositivi, appena arrivati, si stanno già esaurendo per l'elevata richiesta: temiamo che entro lunedì sera saranno tutte esaurite".