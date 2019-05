Federcanapa: "Sentenza non obbliga a chiusura negozi cannabis"

Secondo Federcanapa "la soluzione delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione non determina secondo la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa". In una nota si spiega che "il testo della soluzione dice dichiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato "salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".