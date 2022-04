Federanziani: 4 over 60 su 10 non assumono i farmaci prescritti

Quattro anziani su dieci non assumono con regolarità i farmaci prescritti, e uno su tre ammette di dimenticarne spesso l'assunzione.

E' la fotografia spaccato del rapporto fra gli over 60 e le terapie farmacologiche secondo i dati che emergono da un'indagine del Centro Studi di Senior Italia FederAnziani. Il problema, secondo il report, è stato aggravato nell'ultimo biennio anche per via delle conseguenze della pandemia.