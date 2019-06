Favignana, la tonnara rischia di chiudere di nuovo

Ad appena due settimane dalla riapertura, la tonnara di Favignana rischia di chiudere di nuovo. Le quote assegnate dal ministero delle Politiche agricole non consentono infatti, secondo l'assessore regionale per la Pesca mediterranea in Sicilia, Edy Bandiera, "la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività" secondo il regolamento comunitario. "Altro che stimolo alla crescita della filiera del tonno rosso", commenta Bandiera.