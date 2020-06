Fase 3, Cei: possibili processioni ma con mascherine e distanziati

Le processioni religiose saranno possibili a condizione che si svolgano con l'uso di mascherine. E' la stessa Cei a rendere noto il parere del Comitato tecnico-scientifico che "richiama, anche per i riti religiosi che prevedono una processione all'esterno", l'adozione delle misure antiCovid-19, come il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani, per "evitare ogni tipo di aggregazione o assembramento dei fedeli".