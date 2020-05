Fase 2, Speranza: "L'uso della mascherina non è salvifico"

Roberto Speranza ha parlato dei comportamenti da tenere in vista della partenza della Fase 2. "Ci vuole ancora la massima attenzione: l'utilizzo della mascherina non è salvifico e non deve passare il messaggio secondo cui se ho la mascherina sono immune", ha detto il ministro della Salute. Secondo Speranza, "bisogna rispettare tutte le regole messe in campo" cioè mantenere "il distanziamento sociale" e "lavarsi spesso le mani".