Fase 2, si lavora su protocollo per rientro in ufficio dipendenti pubblici 

Il ministero della Pubblica amministrazione e i sindacati lavorano a un protocollo per discilpinare il rientro in ufficio in sicurezza dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni pubbliche, mantenendo il rispetto del distanziamento, dovranno garantire l'uso di mascherine da parte dei lavoratori che svolgono attività in presenza o siano in spazi condivi. Oltre a mascherine e guanti, per chi è a contatto con il pubblico si può ricorrere a visiere.