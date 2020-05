Fase 2, Ricciardi: se le cose vanno male si richiude tutto

"Se le cose vanno male, si richiude. Far ripartire alcune attività produttive non vuol dire che tutti possono tornare in strada. Lo spiega a "Repubblica" Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Speranza. "Non è ancora finita. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il coronavirus". "Le situazioni che abbassano il distanziamento fisico mettono a rischio la salute di tutti", aggiunge Ricciardi.