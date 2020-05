Fase 2, raccontate a Tgcom24 il vostro primo giorno dopo il lockdown

Dopo lo scoppio dell'epidemia da coronavirus in Italia e con l'acutizzarsi dei contagi, a marzo, tutto il Paese è stato costretto al lockdown per salvare vite. Oggi, 4 maggio, a due mesi da quella data, eccoci riconquistare piccoli spazi di vita quotidiana. Saremo più prudenti e dovremo avere più senso civico di sempre, come ha annunciato Conte, perché più attenzione faremo più libertà riconquisteremo. In questo giorno speciale per l'Italia, condividete con Tgcom24 le vostre emozioni ed esperienze: cosa state facendo? Raccontateci il vostro 4 maggio: scrivete nei commenti il vostro primo giorno dopo il lockdown. Condividetelo anche via social (attraverso le nostre pagine Instagram, Facebook e Twitter) con l'hashtag #laprimacosa.