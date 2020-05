Fase 2, Lamorgese: faremo controlli affinché risorse non finiscano nelle mani della mafia

In questi giorni di crisi, è "importante l'erogazione dei fondi di sostegno. Dobbiamo essere celeri ma ciò non vuol dire abbassare la guardia sui controlli contro la mafia". Lo ha chiarito il ministro dell'Interno Lamorgese. "Ora basterà un'autocertificazione per accedere alle risorse perché le procedure antimafia sono molto lunghe, ma poi faremo tutti i controlli: vi è l'esigenza che le risorse non vadano a finire nelle mani sbagliate".