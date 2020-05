Fase 2, Iss: "Per mobilità tra regioni serve numero ridotto di nuovi casi"

Il tema della mobilità tra le regioni nella Fase 2 va affrontato "con un numero di nuovi casi ancora più ridotto rispetto a quello che abbiamo". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. L'indice di contagi Rt, ha spiegato, "cambia su base settimanale e lo escluderei come criterio per gli spostamenti". Brusaferro ha poi aggiunto che "sono importanti anche le modalità di movimento, cioè come ci si sposta".