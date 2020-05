Fase 2, Iss: il virus non è cambiato, rispettare le regole

"La fase 2 è molto delicata, è importante che il Paese riparta, ma il virus non ha cambiato né identità né caratteristiche, perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe facilitare la circolazione". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'istituto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui